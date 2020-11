Sasha busca na Justiça exame de DNA de Dudu do Palmeiras Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 05:00

Depois de três anos lutando na Justiça e extrajudicialmente para conseguir um exame de DNA do jogador Dudu, do Palmeiras, Sasha Cristine finalmente conseguiu que o craque parasse de enrolar e realizasse o exame para saber se é ou não pai de seu filho de 8 anos. No entanto, o imbróglio, que tinha tudo para terminar após Dudu concordar com o DNA, ganha um novo capítulo após o resultado do exame. O meia, atualmente defende o Al-Duhail, do Qatar, emprestado pelo clube brasileiro.

O DNA aponta que Dudu não é pai do filho de Sasha, mas alguns erros no documento e situações diferenciadas, como o prazo de entrega do resultado excessivamente mais longo, fizeram a defesa de Sasha recorrer. O laboratório foi notificado pela Justiça sobre os erros apontados pelos advogados da mineira, entre eles, datas equivocadas e problema com o nome do suposto pai (Dudu). O judiciário deu prazo de quase uma semana para que o laboratório se manifestasse sobre os erros. No entanto, mais de um mês depois da notificação, Sasha ainda não teve uma resposta. Além dos erros, o resultado do exame ainda demorou um mês e meio para ser entregue, quando o comum é sair em até uma semana.

Sasha se relacionou com Dudu quando ele ainda atuava pelo Cruzeiro. Na época, ela estava recém-separada de seu falecido ex-marido, mas chegou a reatar o casamento após viver um affair com o atleta. Justamente por isso a moça não afirma com todas as letras que Dudu é o pai da criança.