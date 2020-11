Ludmilla Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 05:00

Com a camisa da seleção brasileira e short preto, a cantora Ludmilla chegou na Rocinha e causou o maior rebu nesta quinta-feira (5) ao passear pela comunidade para escolher as locações do clipe de sua nova música, 'Rainha da Favela' . A comunidade parou para ver a cantora e sua turma.

A música será lançada no Prêmio Multishow, no dia 11 de novembro, e conta com participações de mulheres poderosas no universo do funk como Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol e MC Katia. Menos Anitta, claro.