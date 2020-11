Aline Midlej Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 05:00

Aline Midlej precisa abrir os olhos, pois tem gente querendo puxar o tapete da jornalista. Amigos da onça andam espalhando que ela tem tentado passar a perna em Marcelo Cosme e Maria Beltrão. Acontece que a coluna soube que, na verdade, Aline foi transferida para Rio de Janeiro, já que a direção da GloboNews quer prepará-la para alçar novos voos.

Atual substituto no 'Jornal Hoje' e no 'Hora 1', Marcelo Cosme será levado para Globo aberta em definitivo. Com sua saída, existe a possibilidade de Aline ocupar essa vaga. Ao contrário dos boatos que circulam no meio, a jornalista não foi barrada por Andréa Sadi na apresentação de um especial de política. Apesar de estar em alta tanto na Rede Globo quanto na GloboNews, Andréa não tem esse poder de veto.