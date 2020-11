Raissa Barbosa e Victor Ferraz Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 05:00

Esta coluna que ninguém lê descobriu que Raissa Barbosa, que atualmente está confinada em 'A Fazenda', já namorou o ator pornô Victor Ferraz. O rapaz ficou conhecido na internet durante a pandemia do novo coronavírus, após inovar, digamos, de forma bem inusitada, com a transmissão de lives pornográficas no aplicativo. As lives continham conteúdos impróprios para menores, incluindo sexo ao vivo, o que deixava alguns internautas em polvorosa com as imagens.