Hugo Souza e Nathassia Brito Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 19:23 | Atualizado 05/11/2020 19:49

A coluna levou um susto quando soube que Hugo Souza, goleiro do Flamengo, não está mais noivo. Ele e a farmacêutica Nathassia Brito terminaram o compromisso para surpresa de amigos próximos. No perfil de ambos no Instagram, inclusive, a descrição do noivado foi até apagada. A notícia pipocou nesta quinta-feira (5) e a coluna confirmou o fim do relacionamento, no início da noite, com uma pessoa ligada ao jogador.

O casamento estava marcado para o início de 2021, mas foi adiado por causa da pandemia do coronavírus. A nova data ainda não tinha sido divulgada, mas os noivos já estavam decorando a casa, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, e até fizeram um ensaio pré-casamento, em setembro. Vale ressaltar que os dois não apagaram os clique juntos nas redes sociais.