O ex-BBB Daniel Lenhardt DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 05:00

Depois de sua participação no 'BBB 20', o ex-BBB Daniel Lenhardt tem um novo projeto já preparado e que só falta sair do papel. Trata-se de um canal de viagens. O motivo da nova empreitada do ator ainda não ter sido colocada em prática, ao menos por enquanto, é a questão do investimento. É que Daniel planeja que suas viagens sejam patrocinadas, mas até agora parece que não rolou o apoio, apesar dele correr atrás. Sendo assim, a coluna dá uma ajudinha: marcas, patrocinem o Dani e façam os fãs do rapaz mais felizes com novos conteúdos.