Bruno Gissoni Guto Costa/Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 05:00

No ar na reprise de 'Flor do Caribe', na Globo, Bruno Gissoni, está aproveitando esse período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus para passar mais tempo com a família, no interior de Minas Gerais. O ator está empenhado em dar continuidade ao projeto de reflorestamento, com o intuito de preservar as árvores nativas e gerar alimentos.