Banda Di Propósito Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 03:00

A banda Di Propósito, formada pelos amigos Kaique (voz), Laycon (Voz), Gege (Percussão), Xandy (Pandeiro), Pedrinho (Tantan), Mateusinho (Cavaco) e Acerola (Surdo), saíram da Cidade Satélite, do Guará, no Distrito Federal e depois de quase 10 anos estão ganhando cada dia mais o país. Destaque absoluto nas rádios, rodas, festas, pagodes e shows de outros artistas famosos, com os hits 'Manda Áudio', 'Love no Cafofo', 'Mete a Louca' e 'Barulhinho'.



Nesta sexta (6), o Di Propósito vai lançar 'O que Rolar, Rolou', primeiro projeto audiovisual, com gravadora de porte internacional da Sony Music e com a carreira administrada pelo mesmo escritório que trabalhou com Dilsinho, Nego do Borel e Anitta, até ela abrir a sua própria empresa.



Com 20 faixas, o DVD vem com 7 faixas inéditas e 23 já lançadas, destaque para 'Princesinha', atual música de trabalho. O projeto tem as participações Suel, Vitinho, do rupo brasiliense, Menos É Mais e da dupla sertaneja, Wilian & Marlon. A produção musical tem a assinatura do mestre Boris Bass e os arranjos, do maestro Jota Moraes.