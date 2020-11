Thelminha será convidada do canal de Babu Santana Reprodução GShow

Por O Dia

Babu Santana, que recentemente foi escalado para mais um projeto na Globo, o ‘Falas Negras’, onde interpretará Muhammad, está também gravando a novela ‘Salve-se Quem Puder’, com estreia prevista para o ano que vem. Além do sucesso na TV, o artista tem seu canal no YouTube e, para este mês, irá realizar um projeto especial voltado ao ‘Dia Mundial do Diabetes e ‘Dia da Consciência Negra’. A estreia é no próximo domingo, às 20h.

Em seu famoso quadro de entrevistas, ‘Fechado com Paizão’, o ator conversa com diversas personalidades e, em novembro, irá dialogar com artistas que convivem com diabetes, além de apresentar ao público múltiplos conteúdos sobre pretitude, representatividade e consciência racial.

Ao lado do ator, para o lançamento deste especial, estará Thelminha, médica e vencedora do 'BBB'. Em uma conversa intimista, descontraída e cheia de conhecimento, Babu e Thelma falarão sobre o que é diabetes, como está sendo a rotina do Babu após o diagnóstico, além dos desafios de ser médica no Brasil.