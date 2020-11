Guimê Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:39

O single 'Fluindo' é o primeiro passo de uma era mais ‘pop’ do cantor Guimê. A canção foi lançada nesta sexta-feira (6), e chega às plataformas digitais acompanhada por um clipe super colorido e estético. O marido de Lexa considera a música como parte de uma nova página em sua minha história.

"Depois de 10 anos de carreira eu optei por descansar um pouco, parar de fazer alguns lançamentos e reorganizar o time, a equipe, a casa, pra trazer uma música inovadora. Mantendo a minha essência, mas indo a outros lugares, trazendo inovação para a minha arte. Fluindo é o resultado disso, com grandes parceiros que têm trabalhando nesse projeto comigo, como DOGZ, que assinam a produção desse single. É também o nosso primeiro videoclipe com a direção criativa assinada pela bpmcom - com o Paulo Pimenta. Tô muito orgulhoso! A meta sempre é alcançar o máximo de corações possíveis com alegria, felicidade e boas energias", declara o cantor.