Rafaella Ribeiro e o noivo Latino Reprodução

Por O Dia

Latino tirou uma folga na agenda de compromissos para viajar para São Paulo com a noiva, Rafaella Ribeiro, que vai passar por uma cirurgia nesta sexta-feira (6), no Hospital Albert Einstein. A advogada vem tratando há um tempo um problema na garganta que acabou se agravando após ela ter sido contaminada com a Covid-19.

"Isso causa dor, cansaço na região do pescoço (garganta) e um desgaste para falar muito grande, chegando por inúmeras vezes a ficar afônica. Tenho um cisto e edemas pela garganta. Não é algo simples. Um desafio enfrentado por mim e pela equipe médica, que me tranquiliza e me dá todo suporte nesse momento, dentre eles, o médico otorrinolaringologista Dr. Reinaldo Yazack, a quem eu tenho enorme gratidão e respeito. Estou muito confiante que tudo vai passar e o resultado será surpreendente", disse Rafa à coluna.

Esta colunista torce para que a cirurgia da advogada seja um sucesso!