Renata Kuerten Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 05:27

Não é de hoje que Renata Kuerten tem mostrado desenvoltura para além das passarelas. Articulada e rápida no jogo de palavras, ela chama a atenção das emissoras e programas televisivos que enxergam na loira um grande potencial comunicativo. Não à toa, Renata esteve à frente por anos de um semanal em TV aberta e um reality de um canal fechado.



Agora, Renata Kuerten leva seu charme e carisma às ondas sonoras da rádio Jovem Pan como apresentadora do 'De Tudo Um Pouco', atração diária que estreia nesta terça-feira (10). Ao lado de Vivi Tomassi, Fred Ring e Leandro Narloch, Renata encara o desafio de pela primeira vez comandar um programa diário (as transmissões acontecem de segunda a sexta, das 20h às 21h30, na FM e no Youtube).



O 'De Tudo Um Pouco' irá abordar assuntos relevantes do cotidiano com olhar mais descontraído, com debates sobre moda, costumes, cinema, esporte, gastronomia, viagem, política, economia, relacionamentos, redes sociais, saúde, sexo, entre outros.



“Adorei o convite da PanFilix para esse novo desafio, estou estudando muito para a estreia. No ao vivo a adrenalina fica a mil. Vai ser um grande aprendizado estar no ar diariamente e, quem sabe, levar essa experiência para um programa televisivo”, comenta.



O programa de estreia terá a participação de Alok, Vitor Kley e Duda Nagle.