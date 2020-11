Gracyanne Barbosa Divulgação/Ygor Marques

Por O Dia

Na última semana, Gracyanne Barbosa tornou-se um dos assuntos mais falados ao aparecer com os fios loiros em fotos no seu Instagram. A mudança que foi realizada através de uma lace wig, ideia do fotógrafo, Ygor Marques. O ensaio aconteceu em um estúdio, na Zona Oeste do Rio ele revelou que ficou muito feliz com a repercussão do ensaio.



Ele revelou que tem grande admiração pela musa fitness e ressaltou que o ensaio foi muito divertido. "Eu amo fotografar a Gracyanne. Ela é uma mulher incrível, forte e iluminada. Já tínhamos feito várias coisas incríveis juntos e dessa vez resolvi sugerir uma mudança radical no visual, que fez o maior sucesso", contou.





O fotógrafo Ygor Marques também já trabalhou com Ludmilla, Sarah Poncio, Bianca Andrade, POCAH, Aline Riscado e outras celebridades.