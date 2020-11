Felipe Adetokumbo e Andrezinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 03:00

O projeto 'Desconstruindo a Intolerância por meio da Cultura ' apresenta mais um vídeo neste sábado (7), que conta as histórias de religiões diferentes em espaços religiosos distintos para incentivar cada vez mais o respeito no universo da fé. Dessa vez, o personagem central é Zé Pelintra, o Malandro mais famoso da umbanda, que era pernambucano e perdeu a família na adolescência. O protagonista na juventude é interpretado por Felipe Adetokumbo, ex-participante do The Voice, e na fase adulta é vivido por Andrezinho, integrante do Grupo Molejo. O elenco inclui ainda cinco bailarinos: Matheus Renan, Bruno Dias, Amauri Júnior, Felipe Fernandes e Márcio Delauegua. A direção e a produção é de Tony Tara e o projeto é uma parceria da EXPO RELIGIÃO com Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, a FUNARJ, e por isso, o vídeo será transmitido nos canais das duas intituições no Youtube:

EXPO RELIGIÃO - https://www.youtube.com/user/EXPORELIGIAO/

FUNARJ - https://www.youtube.com/channel/UCOFPMscFDF3Dqss09EmKMnw