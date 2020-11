Luka Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 05:00

Esta humilde colunista ficou assustada quando recebeu um vídeo e algumas fotos de uma festa, que aconteceu semana passada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O paranauê rolou no meio da Rua Olegário Maciel, onde tem vários barzinhos. Todo mundo cantando, dançando, bebendo, batucando, se abraçando e...sem máscaras. Que eu saiba ainda estamos em plena pandemia do coronavírus e a ordem ainda é evitar aglomerações, não é mesmo? Só que susto foi ainda maior ao ver a cantora Luka, dona do hit 'Tô nem Aí', soltando a voz ao microfone no meio da moçada. Eita!