Depois que esta humilde coluna trouxe à tona que duas mulheres (Tamires e Bruna) tomaram ciência que mantinham, ao mesmo tempo, um relacionamento com o cantor Tiee, nós descobrimos outras duas moças que passaram pela mesma situação. Detalhe importante: o sambista é casado há mais de dez anos com Bárbara Martha, com quem ele tem dois filhos. Pois bem. A terceira moça com quem Tiee manteve um relacionamento extraconjugal é a estudante de odontologia Ingrid Freitas. Ela, que trabalha como corretora de assistência médica, já não tem mais envolvimento com o cantor há cerca de um ano. Eles se relacionaram por dois anos e chegaram a morar juntos, mas Ingrid colocou um ponto final no namoro após descobrir que Tiee tinha outras namoradas. Procurada pela coluna, Ingrid confirmou que se envolveu com Tiee, mas não quis abrir detalhes.

"Em nenhum momento eu quis expor esta situação, desde que soube das outras mulheres (no final do nosso relacionamento) e através da mídia. Me senti muito mal, enganada, mas não faz parte da minha personalidade discutir relação nos veículos de comunicação. Infelizmente, vivemos em uma sociedade machista que culpa a mulher por tudo, até mesmo quando somos vítimas de abusadores. Para preservar a minha imagem, a minha paz, eu prefiro viver esta dor calada e gostaria que vocês respeitassem isso. Não vou negar que moramos juntos, que tivemos uma vida juntos, pois amanhã ou depois podem surgir fotos, vídeos e eu sair como a mentirosa desta história. Mas não vou expor a nossa relação. Foi bom enquanto durou, vou me refazer e que ele seja feliz", declarou Ingrid.

A quarta integrante dessa trupe é a esteticista Amanda Brandão, que 'namorou' Tiee por um ano. Assim como aconteceu com Ingrid, o relacionamento terminou há cerca de um ano, quando Bruna, uma das moças citadas na matéria anterior, descobriu sobre o relacionamento dos dois. Segunda esta colunista apurou, hoje Amanda está noiva e não mantém mais qualquer tipo de contato com Tiee. Procurada, ela confirmou o relacionamento, mas se esquivou de falar sobre o assunto: "Prefiro não falar nada sobre isso em respeito ao meu noivo", se limitou a dizer.

A coluna teve acesso ao áudio de um bate-papo entre duas mulheres, Bruna e Tamires, na semana passada, após a descoberta uma da outra. Elas conversaram e se apoiaram na dor da traição. "Dói descobrir que estava há anos com uma fraude", disse Bruna. Já a Tamires contou até que tem um filho do sambista. "Ele registrou, mas não paga pensão", declarou. Procurada para falar sobre as puladas de cerca, a equipe de Tiee se manifestou sobre o assunto com a seguinte declaração: "O Tiee não tem ciência sobre essas alegações. Desse modo ele não tem nada a declarar". Então tá.