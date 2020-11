Ator Vandré Silveira interpreta Lázaro na novela Jesus Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 05:00

Vandré Silveira, que está no ar na reprise de 'Jesus' na pele do personagem Lázaro, comemora o sucesso da novela da Record dentro e fora do país. Além do Brasil, a trama já foi exibida em 18 países, entre eles Estados Unidos, Colômbia, México, Angola, Inglaterra, Chile e, mais recentemente, na Argentina, onde foi líder de audiência na Telefe, maior emissora do país. "Estou muito feliz e impressionado com o carinho dos fãs do mundo todo. Recebo centenas de mensagens diárias dos fãs e sempre respondo a todos. As pessoas estavam precisando de uma mensagem de fé e amor nesse momento de pandemia. E é isso que a novela tem promovido", comemora Silveira.