A pool party do clipe de Matheus e Kauan Dezcarga

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 05:00 | Atualizado 07/11/2020 07:23

A coluna descobriu que a tal pool party que rolou na véspera do feriado do Dias de Finados (2) foi comandada por Matheus e Kauan. O evento aconteceu numa mansão em São Paulo e contou com participação especial de Gkay e Rafael Cunha. A festa temática com direito a belíssima piscina (e, ao redor, todos os elementos necessários para a ocasião: coolers decorados, cadeiras de praia, mesinhas, bolas divertidas com modelos de flamingos e unicórnios, brinquedos aquáticos, copos coloridos, toalhas e boias com tons vibrantes, guarda-sóis e até máscaras de bichos) faz parte do cenário do clipe de 'É problema', que será lançado na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro.

A música em questão traz assinatura de Matheus Aleixo e Tierry. A canção integra projeto para o verão da dupla. “Estamos ansiosos para esta música. Tenho certeza de que daremos um novo passo em nossa carreira. É uma letra especial pra nós”, afirma Matheus.

Publicidade

Kauan completa: “Queremos entrar em 2021 com pé direito e preparamos uma playlist boa demais pra todos os nossos fãs e a galera que curte o nosso trabalho. “É problema” é a nossa nova aposta e semana que vem já vamos dividir com vocês. Que os ares do verão e a energia do Nordeste tragam boas vibrações como os tons da estação”.

Nesta sábado (7), Matheus e Kauan comandam Live do Carnaval Boa Viagem, em Igarassu(PE). Em um processo de retomada de shows e eventos, que ficaram suspensos desde o mês de março deste ano, por conta do Coronavirus, o tradicional Carnaval Boa Viagem, que deve acontecer entre os dias 14 e 16 de fevereiro de 2021, em um dos maiores cartões postais da capital pernambucana, prepara um esquenta com show virtual dos sertanejos.