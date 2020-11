Ingrid Guimarães João Miguel Jr/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 05:00

Ingrid Guimarães estará no 'Simples Assim' deste sábado (7), em uma esquete que debaterá a conexão. No quadro da atração comandada por Angélica, um grupo se reúne para seguir os passos da libertação do vício em celular. A reunião segue os mesmos moldes de uma reunião do Alcoólicos Anônimos e mostra de forma bem humorada que nem sempre querer é poder.