Publicado 08/11/2020 05:00

Nossa entrevistada deste domingo é atriz, cantora e ex-BBB. Manu Gavassi topou dar esta entrevista após gravar uma sequência de vídeos reclamando que a exposição da sua vida profissional - feita por esta humilde coluna de seis leitores - a fez perder dinheiro, atrapalhando sua estratégia de divulgação. Na entrevista a seguir, ela fala sobre 'Big Brother', Netflix, jornalismo de celebridades e confessa que o presidente Jair Bolsonaro é capaz de irritá-la. Manu ainda conta uma curiosidade sobre sua vida pessoal: de vez em quando, ela toma banho com a luz apagada...

Antes de entrar no 'BBB', podemos dizer que você era uma atriz e cantora mais conhecida por um grupo pessoas não tão popular. Hoje, todo mundo sabe quem é Manu Gavassi. Era isso que você imaginava?

Seria hipocrisia da minha parte falar que não. Foi com essa intenção que entrei, dar mais visibilidade e voz ao meu trabalho (que é o que sou mais apaixonada -pra não dizer obcecada- nessa vida, como boa capricorniana) e aumentar o alcance do meu público. Só não imaginava que daria tão certo (risos). Quando eu topei era um risco. Eu entrei sabendo que a edição poderia ser um fracasso, isso não dá pra prever.

Não teve medo de ser mal interpretada e colocar em cheque o que já tinha conquistado, como aconteceu com outros participantes?

Não tive medo. Por incrível que pareça. Meu medo era sair da mesma maneira que entrei e ter passado por essa experiência sem grandes resultados, frustrar as minhas expectativas. Mas medo de ser mal interpretada não, porque confio muito em quem sou. E isso não quer dizer que não erro, muito pelo contrário, passo bem longe da perfeição! Mas meus erros não me assustam porque tenho os meus ideais, convicções e princípios nos lugares certos.

Muitos famosos torciam o nariz para um reality show e depois desta edição o jogo virou. Tem gente pedindo para entrar. O que acha?

Eu acho que tem muita gente que vai querer entrar achando que é fácil... E é o oposto! É muito, muito mais enlouquecedor e mais difícil do que parece. Se você não tiver com a inteligência emocional em dia, eu não recomendo (risos). Confesso que estou ansiosa pra assistir ano que vem, agora que tenho a experiência de ter vivido lá tanto tempo.

Por que a Netflix?

Porque era exatamente onde eu me imaginava quando sonhava com a minha carreira no ano passado. Sou muito fã da Netflix, de como eles revolucionaram o entretenimento e de toda a comunicação de marca deles também.

Como foi essa ação com a Netflix?

Eu estava planejando há tempos meu vídeo de contratação e acabou que um grande vazamento de informações, com nome e sinopse da série errados (o nome não é 'Condom Ladies') colocou tudo a perder. Fiquei triste e ao invés de guardar pra mim a frustração resolvi improvisar lançando esses três vídeos contando minha frustração, só pra não passar em branco.



É verdade que você recusou um papel na Globo por causa da Netflix?

Não nego nem afirmo (risos).



A gente percebe que você prefere o sarcasmo do que o confronto. O que te levaria a um confronto? O que te irrita?

Violência, injustiça, machismo, racismo, políticos corruptos, o nosso presidente me irrita. Tudo isso me irrita. Mas de resto... Levo no sarcasmo que gasto menos energia.

Você tem empresário, mas dá a sensação de que procura saber de tudo e se acha que não vai ser uma boa não há Cristo que te faça mudar de ideia. É isso mesmo?

É isso mesmo (risos). E tenho a sorte de ter um empresário que é muito meu amigo, me entende e respeita muito. Nossas conversas são incríveis e ele sempre sabe o momento de me incentivar a sair da zona de conforto. Como foi no caso do 'BBB'. Se ele não tivesse insistido na ideia, eu não teria entrado. Não teria coragem de bancar isso sozinha.

Você está de mudança para Rio? É um desejo antigo? O que fez você trocar São Paulo?

Vou mudar só a trabalho, como fiz outras vezes. São Paulo é minha casinha, pra mim é difícil desapegar de lá. Mas fico muito animada para passar um tempo no Rio agora de novo. Acho que o mais legal da minha vida é não ter rotina e poder viver essas pequenas aventuras, fases. Eu amo.

O que te incomoda no jornalismo de celebridades?

Na verdade eu não posso reclamar. Todos os jornalistas tem me tratado com muito carinho e respeito na imprensa. É até difícil de acreditar.



E o que aconteceu com o namoro? Todo mundo torcendo para você e o Igor Carvalho... E acabou?

Acabou faz tempo! Mas ele é um querido. Acabamos ficando amigos de verdade.



Como você se sai como dona de casa e o que você faz que ninguém imagina?

Não sei se sou boa dona de casa... Mas não faço muita bagunça. Amo lavar louça e deixar tudo limpinho. Gosto do ambiente organizado pra criar. O que eu faço que ninguém imagina? Às vezes eu tomo banho de luz apagada. Foi a única coisa que consegui pensar! Acho que já sabem muito sobre mim depois de morar três meses em um programa de TV.

Você é muito ligada a moda, fez vários editoriais, teve na Europa acompanhando desfiles de marcas e foi até chamada de it girl.... Era seu plano B? Se vê como uma mulher de ditar tendências?

Não era meu plano B... na verdade é só algo que amo e vejo como uma vertente da arte. Eu gosto de me divertir com a moda. De poder representar quem eu sou, o que eu penso, como estou me sentindo no momento. Uso muito a moda em tudo que faço, em todos os meus trabalhos. E é o que mais me ajuda na auto estima também, desde a adolescência.

Sua sandália vermelha fez sucesso aqui fora enquanto você a usava no BBB. Você ainda usa ou enjoou? Foi você quem escolheu pra levar?

Eu que escolhi e confesso que dei uma boa enjoada... Daí transformei em objeto decorativo e tá em uma estante do meu quarto.



Você está solteira?

Sim. Bastante. E feliz assim.



Você sempre foi muito reservada. Como lida com a cobrança dos fãs?

Eles não me cobram muito, sabia? Acho que eles me conhecem muito bem e não esperam mais do que eu posso dar. Eles esperam o meu tempo sempre. É uma troca muito linda e saudável e eu sou muito grata por ter esse grupo de pessoas tão incríveis acompanhando meu trabalho.

Como foi pra você ter seu último trabalho 'Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim', estreando em segundo lugar no Spotify Brasil?

Surreal! Não tem outra palavra pra descrever.



Você tem uma forma muito criativa de entregar os seus conteúdos nas redes sociais, tanto na parte musical como de publicidade. É você que cria os seus conteúdo ou tem uma equipe que cuida disso pra você?

Eu que sempre crio mas tenho uma equipe pequena que trabalha comigo há muito tempo e me ajuda principalmente agora que a demanda é bem maior. Fernando D'Araújo é meu parceiro de criação, principalmente na parte estética. Eu crio e ele me ajuda a dar vida. Ele é um dos meus melhores amigos. Eu sou cercada de grandes amigos no trabalho, sinto que a vida me preparou muito bem pro momento que vivo hoje.

Quem é Manu Gavassi?

Uma maluca, extremamente dedicada e que está só começando.