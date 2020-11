Mc Kekel e Mc Don Juan Felipe Max

Por O Dia

Mc Kekel lançou nesta sexta-feira (6) o single 'Amor de Balada' , um lançamento da Som Livre e Kondzilla Records, fruto de uma parceria com Mc Don Juan, outro grande talento do funk. E como tudo que é bom pode ficar ainda melhor, a faixa chega ainda com uma super novidade: em uma ação inédita, seu clipe será lançado com exclusividade, em versão vertical e por um período de uma semana, na playlist Funk Hits do Spotify, a maior do gênero musical. A iniciativa marca uma parceria entre a Kondzilla e a maior da plataforma de streaming de áudio do mundo. O vídeo em formato horizontal, por sua vez, será publicado com exclusividade no canal do Kondzilla, no dia 14 de novembro.



Apesar de serem amigos de longa data, a música é uma colaboração inédita entre os dois artistas, que trilharam rumos diferentes no universo do funk, ambos muito bem sucedidos. “Este trabalho com o Don Juan está há anos pra sair. Conseguimos achar uma música para realizar essa parceria após muito tempo de amizade. Quando ouvimos esse som, apostamos e acreditamos nele!”, conta Kekel.



Don Juan também é só elogios ao novo trabalho da dupla. “Kekel, além de um grande artista, é um amigo que a música me deu. Esse som tá muito bom e tenho certeza que vai ser sucesso”, finaliza.