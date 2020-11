Virginia Fonseca e Zé Felipe reprodução do instagram

Publicado 07/11/2020 13:10 | Atualizado 07/11/2020 13:22

Zé Felipe e Virgínia Fonseca acabaram de ficar noivos e já realizaram o primeiro ensaio de noivado. O casal anunciou o casamento nesta sexta-feira (6). O pedido de noivado foi feito em Londrina, no Paraná, onde eles se conheceram e começaram a namorar. E também foi lá que as fotos do ensaio foram feitas. Os cliques são do fotógrafo Tawan Santos. Confira na galeria abaixo:

