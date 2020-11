Nathalia Costa, Mel Maia e as gêmeas Melissa e Nicole Amanda Pinheiro Assessoria

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 15:24 | Atualizado 07/11/2020 15:35

A inauguração de um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, reuniu famosos nesta semana, entre eles, a atriz Mel Maia. Eles marcaram presença na abertura do restaurante japonês Kentaro. Também estiveram por lá os atores Natália Costa, Rick Tavares, Juliana Xavier, Xande Valois, Marcelo do Tchakabum, Marcos Waimberg e as gêmeas Melissa e Nicole.



O novo estabelecimento se destaca por trazer o conceito de Izakaya ( lugar onde se encontra saquê) e chegou com tudo no Aerowtown, na Barra. O restaurante tem dois andares e chama atenção pelo lugar moderno e aconchegante. Na noite do coquetel de inauguração, muitos artistas aprovaram o novo point. “O Kentaro está com uma apresentação de pratos diferenciados e tudo com muito sabor”, afirma a atriz Mel Maia.

Veja fotos do evento:

Publicidade