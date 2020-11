Maria Lina reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 12:42 | Atualizado 08/11/2020 12:44

Maria Lina está com a bola da vez. Desde que Whindersson Nunes assumiu publicamente seu affair com a estudante de engenharia de Santa Catarina, todos os holofotes se voltaram para o casal. A moça, inclusive, precisou verificar sua conta no Instagram para combater os fakes que vinham se passando por ela. Pois bem. Neste domingo (8), Maria Lina usou os stories do Instagram para falar um pouco sobre os procedimentos estéticos que já fez.

Em um jogo de perguntas e respostas com seus seguidores, ela contou que já realizou a famosa harmonização facial e deu detalhes sobre os procedimentos. "Fiz preenchimento de lábios, bigode chinês e olheiras. Esses são os únicos procedimentos que já fiz", contou ela.

Ostentando um shape de dar inveja, Maria Lina revelou ainda ser toda natural. "Nunca fiz cirurgia (estética)", afirmou a morena, após ser questionada sobre onde teria feito implante de silicone nos seios.

