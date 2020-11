Juliano Ceglia disse que irá pedir a ex, Tati Bonilha, em casamento Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 05:00 | Atualizado 09/11/2020 07:44

Todo mundo viu quando Juliano Ceglia prometeu pedir a designer Tati Bonilha em casamento depois que deixasse o confinamento de 'A Fazenda'. O jornalista revelou ainda que entrou solteiro na casa, após a moça pedir um tempo no relacionamento por não saber o que aconteceria durante a participação de Ceglia no reality. Pois bem. Juliano nem bem saiu direito e já foi atrás de Tati para cumprir com sua promessa, mas o inesperado aconteceu.

A designer não aceitou o pedido e muito menos quis dar continuidade ao namoro, o que deixou Juliano de coração partido. Neste fim de semana, o ex-peão esteve jantando com uma loura bonita em São Paulo, o que levantou suspeitas de o rapaz já teria feito a fila andar. Mas calma, a moça em questão se chama Larissa Mocelin. E não, ela não está se relacionando com Ceglia. Os dois são apenas amigos e mantém uma parceria profissional. No caso, Larissa atua como empresária do jornalista, que agora, mais do que nunca, está focado em trabalhar sua carreira fora do reality da Record.



Publicidade

Juliano Ceglia esteve jantando em São Paulo com sua empresária Larissa Mocelin Reprodução

No confinamento da 'Fazenda', Juliano pensou muito sobre dar um passo a mais na relação com a ex. A revelação sobre o pedido de casamento surpreendeu Lidi, Mariano e Lipe, que quiseram saber mais sobre a dona do coração de Ceglia. "Ela é designer e embaixadora da Audi", se limitou a contar o ex-participante desta temporada.