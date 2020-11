Dilsinho e Kemuel Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 05:00 | Atualizado 09/11/2020 07:48

O pagodeiro Dilsinho deu aquela patinada no gospel ao entrar em estúdio para gravar com o grupo Kemuel, considerado um dos suprassumos do segmento. Tanto Dilsinho quanto o grupo compartilharam imagens juntos, de uma paródia do hit 'Refém', mas saibam vocês, caros leitores, que vem sim um feat de verdade por aí e que promete ser sucesso. E tem mais: essa parceria, que na verdade é uma participação do Kemuel em uma nova faixa de Dilsinho, conta com clipe e tudo.