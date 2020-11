Faa Morena faz ensaio sensual Andréa Dallevo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 13:02

A apresentadora Faa Morena comemorou a chegada da neta, Suzanne, filha de Amilcare Neto e Júlia. A pequena também é neta do empresário Amilcare Dallevo, dono da RedeTV!. O parto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9).

"Chegou, nessa madrugada, a minha neta, Suzanne. Mas é tão linda! Uma pintura de Deus! Sonha e franze os olhinhos e sorri, com os pensamentos, nesse momento, só dela. Aos poucos vai dividir comigo, vai dividir com a família, com amigos. Tranquila e linda. Estou babona e precisava dividir com vocês", escreveu a vovó coruja no Facebook.