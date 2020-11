Sabrina Sato e Duda Nagle Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 14:31 | Atualizado 09/11/2020 14:33

Sabrina Sato e Duda Nagle testram positivo para a Covid-19. A apresentadora contou sobre o diagnóstico nesta segunda-feira (9), e ainda fez um desabafo nas redes sociais. Nele, ela revelou que o casal foi surpreendido com o resultado do teste, uma vez que os dois vinham adotando todos os cuidados necessários para evitar o contágio. Sabrina também contou que seus pais, que fazem parte do grupo de risco, testaram negativo para a doença e que o que resultado da filha Zoe ainda não saiu.

"É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, Duda e eu, infelizmente testamos positivo para Covid-19. Fomos surpreendidos, porque desde sempre tomamos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão com a gente desde o início da quarentena.

Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro local para que fiquem seguros. Zoe também foi testada, estamos aguardando resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma. Vocês que me acompanham, sabem o quanto sou unida com minha família e como temi esse risco desde o início da pandemia", declarou a japa.