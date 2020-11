Gizelly Bicalho Reprodução

Por O Dia

A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais para compartilhar uma situação que passou na madrugada desta segunda-feira (9) ao chegar no aeroporto e pedir um carro por aplicativo A advogada sentiu medo ao perceber que o motorista não era o mesmo da foto mostrada em seu perfil e tentar mudar a rota da viagem em plena madrugada alegando 'fugir do trânsito'.

'Eu, pessoal, cheguei e entrei no carro e só depois que estava no carro vi que o homem que dirigia o carro não era o mesmo da foto do app, fiquei com medo e não pedi para parar o carro. Ele queria desviar a rota falando que tinha trânsito numa ponte (2 da manhã?).Eu falei: 'não! Vai nessa aí mesmo! Já mandei a localização para várias pessoas'. Ele foi, só que cancelou a corrida antes de me deixar no destino, parou numa rua deserta e eu ligando para saber se era ali, porque o endereço não batia, ele falou que eu tinha que descer ali. Fiquei com medo de morrer, pânico! Cuidado, pessoal. Confiram o rosto da pessoa antes de entrar no carro. Tá tudo bem!", tranquilizou.





Horas depois, Gizelly voltou à rede para dizer aos fãs que estava mais calma e agradecer por nada grave ter acontecido. "Bom dia!!! Hoje acordei mais calma. Obrigada meu Deus pelo livramento", escreveu a ex-BBB.