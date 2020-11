Pedro Scooby e as alianças de casamento Reprodução

09/11/2020

Pedro Scooby e Cintia Dicker se casaram em Lisboa, Portugal, nesta segunda-feira (9). O casal, que mantém um relacionamento desde outubro de 2019, reuniu amigos e familiares para uma cerimônia íntima na Europa . Em um vídeo publicado no Stories do Instagram, o surfista aparece abraçado com a modelo e atriz antes de mostrar a aliança de casamento. "Gente, é noite de núpcias que fala", brincou com ela na gravação. O casal comemorou a a união em um restaurante japonês com amigos.

A modelo e o surfista já têm uma união estável no Brasil.