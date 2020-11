João Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 19:29

Pai de Felipe Araújo, João Reis fez questão de comparecer ao enterro de Vanusa nesta segunda-feira (9), Cemitério de Congonhas,em São Paulo. Amigo de Rafael Vannucci, ele lembrou ter conhecido cantora há mais de dez anos. "Uma pessoa maravilhosa, muito atirada. Meio doidona, mas muito gente boa. Ela deixa um legado que poucos deixaram. Fez grandes músicas, participou de movimentos. Sempre que estava no palco e programa da TV era fantástica. Sou fã desde sempre", disse João explicando sobre a gratidão que tem por Rafael. "Ele cuidava da carreira do Cristiano e não abandonou a gente quando tudo aconteceu [a morte do cantor]. Ficou para cuidar do Felipe. Temos uma gratidão muito grande".

João Rafael contou ainda em entrevista ao UOL, que o estado de saúde da cantora estava complicado nos últimos anos. "Ela tinha fases em que dava uma melhorada, mas logo piorava de novo. Era muito dolorido para a família e a própria Vanuza. Descansou.", completou.

Vanusa morreu aos 73 anos, neste domingo (8) na casa de repouso onde morava há mais de dois anos, em Santos, no litoral paulista, de insuficiência respiratória