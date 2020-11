Millena Machado Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 20:26 | Atualizado 09/11/2020 20:43

A apresentadora Millena Machado usou as redes sociais para contar que virou voluntária da vacina contra o novo coronavírus nesta segunda-feira (9). "Meses atrás, me candidatei para ser voluntaria de um dos quase 200 testes de vacina contra Covid-19 que estão acontecendo simultaneamente no mundo. Com a informacao publica que estava disponível, refleti sobre os tipos de doses aplicadas em São Paulo. Escolhi a marca Pfizer, que não usava o vírus na composição, e lá fui eu. Claro que, ainda assim, tive receio dos efeitos colaterais e claro também que sigo me cuidando (distanciamento, álcool em gel, mascara), afinal 50% da amostra toma placebo [produto sem efeito]. Agora que o bom resultado da vacina foi publicado (90% de eficácia), conto pra vocês sobre minha decisão", complementou a jornalista, que comandou o Auto Esporte da Globo por sete anos. Ela saiu da emissora em 2018.

Millena revelou que omitiu inicialmente essa informação de seus seguidores e só contou agora depois as empresas Pfizer e o laboratório BioNTech divulgaram o resultado positivo da vacina !Como pessoa publica que sou, não queria influenciar ninguém sobre se tornar voluntario ou não. Se arriscar por um bem comum e uma decisãoo delicada, importante e estritamente pessoal".