Isabelita dos Patins Reprodução

Por MH

Foram seis meses de muito sufoco e dívidas, mas há um mês Isabelita dos Patins conseguiu o que tanto desejava: voltar a montar sua barraca de objetos de decoração e, consequentemente, ter renda para pagar as suas contas. "Nós artistas temos sempre que nos virar nos 30, né? Por causa dessa pandemia do coronavírus, fiquei muito tempo sem poder trabalhar e aí as coisas complicaram. Foi um período bem difícil de me manter e sobreviver", assume Isabelita à coluna.

"Eu tinha uma barraca na Feira de Antiguidades do Lavradio, onde vendia objetos de decoração. Só que ficou parada mais de seis meses e só agora está voltando. Para a minha sorte, o administrador de outra feira, a da Praça XV, me chamou no final de setembro e fui para lá. Graças a Deus, está tudo indo muito bem. Vendo as minhas bonequinhas, garrafas, bolsas, camisetas, relógios e leques e até recebi encomendas de pessoas de outros estados dos meus produtos", revelou a artista, que está todos os sábados das 9h às 14h no local.