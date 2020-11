Roberto Carlos deve R$ 45 mil em IPTU Divulgação

Publicado 10/11/2020 09:08 | Atualizado 10/11/2020 09:10

A assessoria do Roberto Carlos emitiu um comunicado com exclusividade à esta coluna para esclarecer a dívida de IPTU de um imóvel do cantor, localizado no Cambuci, em São Paulo, onde funciona o restaurante do cantor Ed Carlos, amigo de longa data do Rei. Após vir a público a informação sobre a prefeitura da cidade ter pedido a penhora dos bens de Roberto Carlos para quitar a dívida de IPTU do imóvel, no valor de R$ 45 mil, a equipe do cantor explicou que o débito, na verdade, é de inteira responsabilidade de Ed Carlos, que já começou a quitar a dívida.

"A assessoria do artista Roberto Carlos vem esclarecer que o imóvel localizado em São Paulo, que foi noticiado ontem nos veículos de comunicação, com penhora por falta de pagamento de IPTU, de fato pertence ao artista, e que foi gentilmente cedido ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma cobrança de aluguel. O combinado entre as partes é que as despesas de IPTU, luz, água e gás é de responsabilidade do inquilino, que sempre honrou os pagamentos de todas as taxas durante todo o tempo em que ocupa o imóvel. O valor devido do IPTU em questão foi devidamente parcelado e teve a sua primeira parcela quitada ontem pela sra Vânia, esposa do Ed Carlos", informa o comunicado.