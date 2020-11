Post da entrevista de Bruno de Simone e Gabriel Monteiro Reprodução

Publicado 10/11/2020 10:58 | Atualizado 10/11/2020 11:10

Bruno de Simone resolveu acabar com a polêmica envolvendo a entrevista ao youtuber Gabriel Monteiro, que foi ao ar em abril e acabou sendo marcada por algumas divergências nas gravações. Nesta terça-feira (10), o apresentador do canal 'Na Real' resolveu revelar trechos da conversa com o ex-policial militar do Rio de Janeiro [ele deixou à corporação no final de setembro] e, de acordo com Simone, teria usado partes da entrevista de forma 'desleal'.

"O entrevistado pediu para que fosse retirado algumas partes e como nós respeitamos todos os entrevistados nós retiramos e ele fez uma edição errônea naquela época e desleal. Agora, vocês vão conhecer a verdadeira face de Gabriel Monteiro", começou Simone.





A tensão já começou quando o apresentador falou que ele era de Niterói e Gabriel disse que era do Rio. Depois, o clima esquentou sobre o vídeo que o youtuber fala que Flávio Bolsonaro é atrelado a corrupção. Para finalizar, o ex-policial nega as suas pretensões políticas.

