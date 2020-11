Deborah Blando Reprodução

Publicado 10/11/2020 11:31 | Atualizado 10/11/2020 11:37

Cantora e morando em um templo budista na Inglaterra desde o ano passado, Deborah Blando resolveu falar pela primeira vez sobre os abusos de um ex-companheiro. "Tive um namorado muito abusivo que forçava uma barra e também forçava psicologicamente. Mas teve uma noite que ele forçou geral. Falei: 'por que está me forçando? Sou tua namorada, para.' Foi uma coisa horrível. Teve um momento que eu tive que empurrar ele e falei: 'você não toca nunca mais em mim', começou a contar a cantora que ainda descobriu que o ex fazia isso com outras mulheres.

Deborah, que evitou falar quando aconteceu a situação, relembrou que fugiu e voltar a morar com a mãe. "Foi uma situação horrível. Consegui me livrar dessa pessoa indo para a casa da minha mãe. Na época eu devia ter denunciado, mas não denunciei. Eu não quis me expor. Como artista, às vezes é até pior. Você sabe que vai ser exposta e já está tão fragilizada com uma situação daquelas... Da onde vai tirar força emocional para dar entrevista, passar no meio do público depois de estar em uma situação fragilizada? Não é fácil. Hoje sou uma mulher madura. Com certeza teria denunciado", revelou em entrevista ao Gshow.