Cissa Guimarães Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 14:57

Cissa Guimarães compartilhou em suas redes sociais uma peraltice, que fez no último final de semana perto de sua casa na Gávea. Aos 63 anos, dona do bordão 'gentem como a gentem' e que desde março apresenta o quadro com esse nome no programa 'É de Casa', subiu uma árvore. "Tem tempo que eu não subo numa árvore. Vamos embora tentar subir na árvore! Falta mais um pé aqui, agora aqui e aqui... Acho que deu. Está bom, já saí bastante do chão. Olha o riozinho ali atrás. Adoro subir em árvore", declarou enquanto filmava a brincadeira.



"Tem até um lugarzinho para sentar aqui, para botar o pé. Lá em cima dá para subir mais, mas eu vou largar esse negócio aqui. Quem é que topa subir numa árvore comigo? Vem. Vamos subir numa árvore", convidou aos risos. Vários famosos e fãs deixaram recado nos comentários da postagem brincando com a energia e o bom humor da também atriz.