Marília Mendonça Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 15:49

Marília Mendonça está mesmo empenhada em eliminar os quilos extras, mas os bons resultados já são evidentes no corpo da cantora. A sertaneja publicou uma foto no Twitter nesta terça-feira (10), malhando em uma sala de musculação e aparece com a silhueta mais enxuta. "Amo meu teacher, mas academia de hotel com horário marcado só para nós é bom demais", escreveu ela na legenda da imagem.

Vários fãs trataram de elogiar a forma física de Marília. "Você está esbelta, esbeltíssima!", escreveu uma seguidora. "Que corpão, meu pai amado", comentou a segunda internauta e a terceira completou: "Como você está magra!".

Recentemente, ela contou que estava fazendo dieta. "Estou fazendo uma estratégia low carb e estou me dando muito bem. Já estou no meu menor peso desde quando tive o Léo. Também comecei a fazer jejum intermitente, a minha mãe está fazendo. Mudou muita coisa e quebrou vários tabus que eu tinha! Me sinto muito bem de verdade. Me sinto mais ativa!", contou Marília.