Mateus Carrieri Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 16:33

Mateus Carrieri fez uma revelação para Biel e Tays Reis nesta terça-feira (10). O ator contou que estava saindo com uma mulher mais nova antes da pandemia do novo coronavírus se instalar no país, em março. "Eu estava saindo com uma mulher de 26 anos antes da pandemia e um dia, quando cheguei em casa, ela estava assistindo High School Musical com as minhas filhas.Pelo menos se dá bem com elas", brincou o ator.

O peão já tinha falado uma vez que não queria expor a sua vida amorosa. No entanto, para Tays e Biel, ele abriu o jogo e mencionou que havia uma pessoa que queria ver. "Vamos ver o que vai rolar. Estava rolando, mas a gente deu uma segurada porque sabia que eu vinha pra cá. Ela viu que não fiquei com ninguém aqui. Ela está lá vivendo, não tinha obrigação de ficar esperando nada, vamos ver", concluiu.