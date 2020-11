Programa Arena SBT Reprodução

Por O Dia

O programa esportivo Arena SBT parece que não anda bem das pernas. A atração comandada por Benjamin Back e que tem como objetivo dar mais destaque a Taça Libertadores da América na grade do canal de Silvio Santos, não consegue chegar a marca dos 3 pontos em média na audiência. De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo, o programa esportivo estreou no dia 26 de outubro com 2,7 pontos. Na segunda-feira (2), marcou 2,6 e na terceira edição (9) consolidou 2,1. Por enquanto, o sinal amarelo ainda não foi ligado na emissora, mas a atração já é questionada nos bastidores. Xi!