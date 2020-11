Hugo Gloss Divulgação/Monica Palomares

Por O Dia

Hugo Gloss é confirmadono time de apresentadores doPrêmio Multishow 2020

Hugo Gloss vai reforçar o time de apresentadores da segunda tela do Prêmio Multishow 2020, que será nesta quarta-feira (11). A partir das 20h, ele vai comandar uma live no Instagram do canal, e seguirá no comando do pré-show na TV e no Música Multishow, no YouTube, ao lado de Titi Müller, Vivian Amorim, Laura Vicente e China, entrevistando indicados, artistas e influenciadores. A partir das 22h30, quando a premiação começar no Multishow – com apresentação de Paulo Gustavo, Iza e Tata Werneck -, Gloss e Vivian Amorim vão falar com os vencedores das categorias, em flashes também na TV.



"Eu tenho uma história com o Prêmio Multishow. Em 2015 participei pela primeira vez da transmissão da segunda tela da premiação, com a Preta Gil e Diamond Family. E sou um espectador assíduo, já estive presente em vários anos prestigiando e é sempre uma festa poder encontrar todos os amigos da música, assistir aos grandes shows que o canal sempre entrega, então fazer parte desse time é uma grande honra e acho que vamos nos divertir muito", completa Gloss.