Por O Dia

Esta coluna que ninguém lê soube que até o próximo dia 27 todos os anônimos do 'BBB 21' já devem estar pré-selecionados. Falando no 'BBB', devemos expor uma onda de notas plantadas sobre famosos cotados para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Sim, até esta coluna acabou 'caindo' no golpe ao noticiar que Boninho estaria de olho em Nego do Borel e mais uma funkeira, a Bianca. No entanto, nenhum dos dois sequer foram cogitados. A moça porque não tem a visibilidade e alcance nas redes sociais que o big boss espera dos participantes. Já sobre Nego, internamente o comentário que rola é que o sogro do cantor acabaria 'queimando o filme' do programa com os ataques que sempre faz ao genro. De todos os nomes ventilados, apenas um, de fato, é objeto de desejo de Boninho: Luana Piovani. Mas a questão é que, diferente da 'Fazenda', o 'BBB' não oferece cachês aos participantes. Será que Luana aceitaria toda essa exposição mesmo sem cachê?