Karol Lannes Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 19:08

Karol Lannes, atriz que interpretou a pequena Ágatha da novela Avenida Brasil, em 2012, assumiu recentemente o namoro e falou sobre o impacto da namorada, em sua vida. Eu tô amando, e esse sentimento tem me deixado mais bonita, de dentro pra fora", disse ela no Instagram, nesta terça-feira (9).



Ela, que hoje mora no Mato Grosso, onde faz faculdade de Artes Cênicas e trabalha como DJ, falou sobre a importância da autoaceitação para poder vivenciar o amor.



"Você aceita o amor? Primeiro o seu, só quando eu entendi meu amor por mim, todas as minhas falhas, meus erros, minhas curvas, foi que eu atraí um amor de verdade. Se ame , permita-se ser amade", ensinou.