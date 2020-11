Titi Müller e o filho Benjamin Reprodução

Publicado 11/11/2020 14:22 | Atualizado 11/11/2020 16:52

Mãe de primeira viagem do pequeno Benjamin, de cinco meses, Titi Müller volta e meia compartilha nas redes sociais a sua nova rotina. A apresentadora do Multishow contou que todos os dias tem tirado muito leite para dar ao filho, mas assumiu que a função é uma das coisas mais chatas da maternidade.



"Olha, eu troco fralda o dia todo, curo soluço de bebê, passo o dia falando falando gu-gu da-dá, deixo meu peito 100% à disposição, mas tirar leite... que coisa chata", comentou. "Eu preciso tirar muito leite porque dou duas mamadeiras para ele toda noite", revelou.

Casada com o músico Tomás Bertoni, Titi explicou que a produção de leite continua alta, mas apenas em um seio, e sugeriu que estivesse com uma hiperlactação, que é quando a mulher produz mais leite do que o bebê precisa. "Eu estava tirando mais de 300 ml por dia. Algumas vezes, boa parte acaba indo para o ralo porque ele não toma tudo. Eu estou com uma mega produção, mas apenas em um peito".

