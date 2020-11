Mirella e Raissa Reprodução

Publicado 11/11/2020 14:56 | Atualizado 11/11/2020 16:51

Mc Mirella e Raissa Barbosa levaram um susto no meio da tarde desta quarta-feira (12), e assustaram os outros participantes de 'A Fazenda' ao entrarem nervosas no quarto da sede. As duas estavam esquentando a água na baia quando um helicóptero passou voando muito baixo pelo espaço aéreo do reality, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Internautas começaram a especular que a aeronave passou algum recado para as peoas. A coluna procurou a assessoria da Record e não obteve resposta até o fechamento da nota.

Recentemente os fãs de Mirella enviaram um carro de som para alertar a peoa sobre ela ter que se afastar do funkeiro Biel e do jornalista Juliano Ceglia, que até então ainda estava confinado. Alguns dias depois foi a vez dos fãs do Biel tentarem enviar uma mensagem ao peão, mas o veículo com o paredão de som foi interceptado por um drone e não conseguir chegar bem próximo à sede do reality da Record.

Espero que essa mensagem do helicóptero não prejudique a mi e nem as meninas pic.twitter.com/Jgcm7CzYOO — INFO Sterella (@bsSterella) November 11, 2020

Mandaram um helicóptero para Fazenda!!!



Mirella e Raissa estavam na baía quando viram um helicóptero passando pela Fazenda muito baixo.

Não se sabe se deixaram algum recado, após isso Mirella e Raissa entraram desesperada e chorando dentro do quarto!! #AFAZENDA12 pic.twitter.com/LBwpbGx3fP — Elder Guilherme (@elderguillherme) November 11, 2020

