Publicado 11/11/2020 17:30

'Hoje Tem Bailão é Mandela de Verdade' é a nova musica de MC Magno (29) e o funk bombado nas festas e eventos já atingiu a marca de cinco milhões de visualizações em uma plataforma digital. Famosos na internet como Virgínia Fonseca, Thomas Santana, Pocah, Dani Russo, entre outros, já cantaram e fizeram a coreografia do hit nas suas respectivas redes sociais.



MC Magno está surpreso com a repercussão da música e de uma semana para cá a vida do cantor mudou: "As pessoa estão me gritando na rua, me pedindo para tirar foto. Quando eu lancei a música com o MC RD não esperava que o sucesso ia ser tão rápido. Eu estou muito feliz e realizado. Quero também deixar registrado o meu agradecimentos as pessoas que estão curtindo a canção", explica o cantor.