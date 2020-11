Angela Bismarchi Marcus Monnerat

Por O Dia

Ângela Bismarchi começou uma série de lives com especialistas de diversos assuntos, no Instagram, com intuito de levar informação e entretenimento para seus seguidores. Porém, o aumento da exposição da apresentadora gerou ainda mais críticas e julgamentos desnecessários para a influencer.

"Lamento muito por essas pessoas que perdem tempo julgando e criticando outras na internet. Todo mundo tem uma vida por trás das redes sociais e ninguém tem direito de julgar tanto. Eu aproveitei esse momento de isolamento para levar aos meu fãs um pouco de conhecimento e informação. Usar essa ferramenta para o bem. Graças a Deus sempre recebi muito carinho e comentários satisfeitos nas minhas lives, o que me incentiva a continuar fazendo, mas, sempre tem alguém querendo desanimar. Eu procuro ser bênção na vida das pessoas e coloco muito amor em tudo que faço. As pessoas precisam tirar uma lição de tudo que aconteceu em 2020, principalmente se colocar no lugar do próximo", desabafou Ângela.