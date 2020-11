Jade Seba e Bruno Guedes se preparam para subir ao altar Divulgação

Por O Dia

Jade Seba está nos preparativos finais para seu casamento com Bruno Guedes. A influencer deve subir ao altar em janeiro deste ano, mas sem uma data definida, por enquanto. O enlace será realizado no luxuoso Lago Buriti, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O espaço é o mesmo escolhido pela atriz Isis Valverde para trocar alianças com o marido, André Resende.

O vestido da noiva, confeccionado pela estilista Yolan Cris, vem diretamente da Europa e está avaliada em pouco mais de R$ 100 mil. Jade pagou em euro pelo vestido. O número de padrinhos e madrinhas ainda não foi fechado, os noivos ainda estão definindo os escolhidos. O pequeno Zion, filho do casal, que no dia do casório terá 1 ano e 8 meses, será o pajem e o encarregado de levar as alianças até o altar.

Apesar de ser uma festa para um número reduzido de pessoas, que deve variar de 100 a 150, no máximo, o evento promete dar o que falar. Todos os convidados irão se submeter a dois exames para diagnosticar da Covid-19. Um PCR (exame do cotonete) no dia anterior ao casamento e um teste rápido (que fura o dedo) na chegada ao local.



Jade está atenta a cada detalhe da cerimônia e da festa. "A gente tem uma pessoa de confiança, a Claudinha, nossa cerimonialista, mas eu sou uma pessoa extremamente participativa. Quero participar dos mínimos detalhes, inclusive no dia do casamento. Eu provavelmente vá me arrumar no local, porque lá tem uma suíte da noiva. Quero estar participando de tudo. Já falei pra Renata que eu vou estar lá enquanto ela estiver arrumando e decorando tudo, eu vou estar lá palpitando em tudo", disse a influencer à coluna.