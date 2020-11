Claudia Leitte irá se apresentar em festa de réveillon no Rio Reprodução Instagram

Por O Dia

Essa coluna está bem confusa com alguns fatos relacionados a Claudia Leitte. Isso porque a cantora alegou que por questões de segurança para Covid-19 iria se afastar do 'The Voice Brasil', já que está morando em Orlando e teria que viajar até o Brasil para participar das gravações.

Acontece que tivemos acesso a várias propagandas onde é anunciado um show de Claudia no dia 29 de dezembro no pré- réveillon no Rio de Janeiro. As ilustrações mostram que o segundo lote dos convites já estão esgostados. A questão que nos deixou em dúvida é: Não pode viajar para gravar o programa em estúdio, mas pode fazer show? Só esperamos que todos durante o evento sigam as instruções de higienização como mascara, luvas e álcool em gel, né Claudinha? Na venda dos convites outra coisa que chamou a atenção dessa coluna é que os organizadores dizem que: “o retorno dos eventos e day uses serão liberados segundo declarações e previsões dos órgãos responsáveis, que consta no diário oficial, mas caso seja vetado ou prorrogado”, ou seja, pode até existir um dia, mas por enquanto o show é só uma vontade, porque não há a certeza.

A coluna procurou a assessoria de Claudia Leitte, que enviou um comunicado: "A cantora sempre se preocupa com a saúde de seu público, por isso só irá participar desse evento, ou de qualquer outro, caso todas as medidas de prevenção e distanciamento social sejam garantidos pelos organizadores. Questão, inclusive, previamente acordada entre as partes. Preocupação também expressada pelos organizadores do evento em questão, de que estarão alinhados a todos os protocolos de segurança seguindo as orientações dos órgãos competentes".