Mulher Melão e Mc Sherman participam de música da dupla The Funk Amanha Pinheiro/ Assessoria

Por O Dia

Mulher Melão está de volta ao mercado musical. A funkeira se juntou ao The Funk para gravar o clipe da nova música de trabalho da dupla. Intitulada 'Debochada e Perigosa', a canção, que já está disponível em todas as plataformas digitais, também conta com a participação de Mc Sherman. A festa de lançamento do vídeo aconteceu na última segunda-feira, no restaurante Kentaro Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca. Renata Frisson torce para que a música vire um hit como 'Você quer'.